«Никогда не поздно сказать «прощай»: Лобода сообщила, что Тилль в прошлом?

Сегодня, 15:00

Певица решила не наступать дважды на одни грабли.

Отношения Лободы и Линдеманна являлись одними из самых обсуждаемых. Конечно, мало того, что Светлана была завидной «холостячкой», так еще и Тилль являлся звездой мирового уровня. Лобода и Линдеманн поначалу скрывали свои отношения, но позже певица призналась, что она любит солиста «Rammstein». Однако счастье долго не продлилось, и Светлана прекратила отношения с Тиллем.

Причины на то могли быть разные, но фанаты уверенны, что Линдеманн ходил налево от Лободы. Даже дочь Светланы, отцом которой может являться Тилль, не смогла препятствовать расставанию.

Однако спустя время в Сети стали появляться слухи, что Лобода возобновила отношения с солистом «Rammstein». Об этом свидетельствовали несколько совместных снимков Светланы и Тилля. Фанаты уже обрадовались, что звезды вновь сошлись, но Лобода поспешила «огорчить» довольных поклонников. Певица написала: «Никогда не поздно сказать «прощай». Слова Лободы сразу восприняли, как адресованные в сторону Линдеманна. Конечно, догадки фанатов вполне объяснимы, ведь Светлана уже встречалась и расставалась с Тиллем.

Не исключено, что Лобода и вправду имела ввиду Линдеманна, которого подозревали в изменах. Светлана могла восстановить отношения с солистом «Rammstein», но в какой-то момент, похоже, осознала, что дважды наступает на одни грабли и решила с этого не повторять.

Однако не исключено, что Лобода имела ввиду совсем другое. Светлана вполне могла иметь ввиду свою карьеру или же что-то иное.