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Музыканта обвиняли в «масонстве» и вреде здоровью подростков.

На официальном сайте Роскомнадзора недавно появилась экспертиза, согласно которой музыканта признали «антироссийским рэпером-сатанистом». Подобное заявление федеральной службы подозрительно. С чего они вообще решили провести анализ творчества Булаткина, а затем откровенно выставить его негодяем?

Скорее всего, в этом замешана рука кого-то очень влиятельного и знакомого с Егором человека. Одним из таких «друзей» музыканта является семья известного миллиардера, который состоит в очень близких отношениях к президенту РФ. По сообщениям в СМИ, именно они выкупили его псевдоним и песни у лейбла Black Star за 250 миллионов рублей.

Крид, естественно, отрицает любую помощь ему «из вне», но Пашу бы не согласился просто так отдавать товарный знак Егору. Однажды даже ходили активные слухи, что музыкант закрутил роман с женой данного миллиардера из-за их поцелуя в щёку. Однако они были опровергнуты.

Возможно, что Егор решил не возвращать им долг за выкуп собственного имени, «покрываясь». Потому миллиардер решил подпортить репутацию музыканта, ведь большая часть его аудитории — это подростки, родители которых больше доверяют экспертизе Роскомнадзора.

Крид никак не отреагировал на результаты экспертизы, недавно у него прошёл большой концерт в Москве. Важно отметить, что данные анализа творчества «антироссийского рэпера» были удалены с сайта Роскомнадзора. Возможно, что семья миллиардера сжалилась, либо Егор всё-таки вышел с ними на связь.