Битва за красоту проиграна? 67-летняя Аллегрова скрывает неудачную пластику

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В погоне за уходящей молодостью певица, похоже, изменила принципам.

Ирина Аллегрова скрывает неудачную пластику, что можно заметить, сравнив фото певицы разных лет. Видимо, продление молодости пластической хирургией было не лучшей идеей, ведь лицо артистки изменилось почти до неузнаваемости. Похоже, что битва за красоту проиграна. Надо заметить, что ранее 67-летняя Аллегрова признавалась, что даже не подпускает к себе косметологов, пользуясь лишь омолаживающими кремами. Певица отметила, что все увлеченные пластикой выглядят как на одно лицо, а это принижает естественность и оригинальность человека. Однако, по словам специалистов, Аллегрова пытается замедлить процесс старения именно при помощи косметологов. И именно филлеры, как считают эксперты, сыграли с Ириной злую шутку из-за которой так сильно заметны перемены на лице. Косметологи советуют обратиться к пластическому хирургу за операцией под названием булхорн — поднятие щечной зоны для возвращения моложавого вида.

Похоже, что Аллегрова попросту боится старости, ведь и ранее на вопросы о возрасте она категорично отвечала «Это страшно! Давайте не будем о грустном!». Видимо, страх сильнее принципов, если Аллегрова могла решиться на хирургическое вмешательство в организм.