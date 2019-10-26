Интрижка с Лазаревым обман? Варнава скрывает роман с Арутюновым

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На это указывает слишком близкое общение звезды Comedy Woman и модного дизайнера, который почему-то называет Екатерину женой.

Несмотря на то, что Екатерина Варнава находится в отношениях с танцором Константином Мякиньковым. В сети упорно ходят слухи о романе актрисы с певцом Сергеем Лазаревым. То они страстно поцелуются на камеру, то Екатерина посвятит ему провокационный пост, в котором запечатлена без одежды и как бы намекает на проведенную ночь с Сергеем.

Но, похоже, что все эти выходки являются лишь отвлекающим маневром, а интрижка с Лазаревым простой обман.

Складывается впечатление, что таким способом звезда Comedy Woman отводит фокус внимания от своего настоящего романа, который скрывает ото всех.

Александр Арутюнов

Судя по отношениям, царящим между Варнавой и дизайнером Александром Арутюновым, тайную связь актриса скрывает именно с ним. Екатерину даже смело можно назвать музой Арутюнова. Он приглашает ее на свои показы в качестве модели и осыпает ее самыми приятными комплиментами. Их отношения уже давно перестали быть сугубо рабочими. Вместе они отмечают даже самые личные события, в том числе и дни рождения.

А с каким усилием Варнава доказывала Арутюнову, что она не собирается выходить замуж за своего бойфренда Константина Мякинькова. Однажды поползли слухи, что молодой человек сделал Екатерине предложение. И на ситуацию моментально отреагировал дизайнер. Но Екатерина поспешила его успокоить: «Сашенька мой прекрасный!!! Это всего лишь кофе, не более».

Недавно после участия Варнавы в показе Арутюнова, он нахваливал звезду Comedy Woman в ее микроблоге самыми лестными словами… разве что, в любви не признался. Но про смайлы с сердцами не позабыл. И среди прочего даже назвал актрису женой.

К слову, Екатерина отвечает взаимностью. Она без тени стеснения оставляет сердечки под постами Арутюнова. И все указывает на то, что эту связь обоим становится скрывать все сложней день ото дня.