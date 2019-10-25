Следующая жертва любви или почему Шаляпин расстался с Цымбалюк-Романовской?

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Прохор нашел новую взрослую пассию.

Прохор Шаляпин славится романами с взрослыми женщинами или же скандальными интрижками. Благодаря смазливому личику Прохор достиг больших высот в карьере. Шаляпин, как альфонс ищет себе женщин с хорошим приданным. Последней жертвой артиста стала Виталина Цымбалюк-Романовская. Если бы она не получила популярность за счет своего бывшего мужа Армена Джигарханяна. Пианистка не стала бы такой известной личностью, и Прохор бы навряд ли обратил на нее внимание. Виталина достаточно громко разводилась с Арменом, поэтому была на слуху. Прохор захотел напомнить о себе и вот он сошелся с Романовской. На сегодняшний день Цымбалюк стала неприметной и все про нее забыли. Вероятно, поэтому Шаляпин и расстался с Виталиной и нашел себе новую даму сердца.

Следующей жертвой любви Прохора стала Ирина Понаровская. Шаляпин выложил в личный аккаунт фото со дня рождения директора Ирины — Леры Тувиной. Стоит обратить внимание, что Виталина на празднование не приглашена, а Прохор сидел рядышком с Понаровской.

Женщине уже 66 лет, она заслуженная артистка РФ, вот и ответ, почему Шаляпин «присосался» к Ирине. Понаровская очень хорошо выглядит для своего возраста и у нее достаточное количество денег, чтобы содержать молодого Прохора. Неужели женщины не понимают, что Шаляпин пользуется их добротой и деньгами. Возможно и такое, что Прохор расплачивается женщинам своим накаченным телом.