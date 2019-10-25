Богомолов непреклонен. Беременная Собчак отдала сына Виторгану

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Ведущая смиренно слушается мужа и готова пожертвовать сыном ради любви с режиссером?

Когда Ксения Собчак стала встречаться с Константином Богомоловым, многие заметили – ведущая расцвела. Режиссер оказался настоящим романтиком, он посвящал ей песни и стихи, делал всё чтобы она улыбалась. Кажется, за долгие годы Собчак впервые почувствовала себя женщиной. Любимой и единственной. Но после свадьбы сказка закончилась. По всей видимости, Богомолов потребовал расплаты, а именно послушания и смирения. Пользователи сети заметили, что совместный сын Собчак и Виторгана всё меньше времени проводит с мамой. Виторган выставляет умилительные фото и видео со старшими детьми и Платоном, вместе с ними проводит время и нынешняя возлюбленная Максима – Нино Нинидзе. Вероятно, Богомолов не захотел воспитывать чужого ребёнка, и как Собчак его не уговаривала - оказался непреклонен. Удивительно, что материнские чувства у ведущей, так и не проснулись - Собчак отдала сына Виторгану.

Может оно и к лучшему, Платон, словно третий лишний в новой семье мамы, тем более у неё сейчас любовь-морковь. Вдобавок ко всему, Собчак беременна от Богомолова и уже совсем скоро на свет появится новый член семьи. Складывается впечатление, что ведущая смиренно слушается мужа и готова пожертвовать сыном ради любви с режиссером.