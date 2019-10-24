Скрывает связь с мужчиной.. Сын Орбакайте боится осуждения со стороны влиятельной бабушки?

Сегодня, 05:02

Возможно, Дени заплатил девушке, чтобы она изображала влюблённую даму.

Вся сеть обсуждает важное событие в клане Пугачёвых. Младший сын Кристины Орбакайте закончил Оксфорд и привёл домой, якобы свою девушку. Но с каких пор парень испытывает интерес к девушкам? На сколько известно, Дени увлечён мужским полом. Многие уверены, что парень учился за границей из-за жёсткого отношения к гомосексуалистам в России. Кристина, зная нетрадиционность сына, могла именно по этой причине отправить учиться в Великобританию. Возможно, что Дени прикрывается девушкой, чтобы избежать слухов. Также Дени может бояться реакции влиятельной бабушки. Алла Борисовна пользуется авторитетом в семье и ее реакция на ориентацию внука может быть непредсказуемой. Она может осудить парня, либо прервать с ним общение. Певице 70 лет и данное признание рискует нанести удар по здоровью Примадонны.

Пользователи уверены, что Дени скрывает связь с мужчиной и специально нашел девушку, похожу на маму. Ведь таким образов у пользователей возникнет ассоциация с Кристиной. Это можно назвать продуманным пиар-ходом. Внешность Дени абсолютна противоположна старшему брату. Если Никита мужественный, резкий в высказываниях, самостоятельный и независимый, то Дени более мягкая натура с мягким характером, тихим голосом. Стиль также выдаёт ориентацию парня: идеальная укладка, ухоженная кожа, обтягивающие джинсы, каждая деталь подобрана со вкусом.

Никита практически не общается со старшим братом, видимо, их отношения не ладятся из-за ориентации. Пользователи считают, что если парень будет прикидываться натуралом, то это лишь усугубит его жизнь. И ему придётся проживать жизнь несчастного человека в мечтах о другом.