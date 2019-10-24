Болеть не здорово: Малышеву могут уволить с «Первого канала» из-за проблем со здоровьем

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Елена чудом избежала онкологии, теперь же она попала в больницу с гипертоническим кризом и давлением 200 на 130.

Малышеву могут уволить с «Первого канала» из-за проблем со здоровьем. Годы берут свое, а с возрастом болезней становится только больше. Елене Васильевне нельзя было так много работать, но все понимают, на телевидении либо ты работаешь, либо уходишь. Другого не дано! Видимо, Малышева не жаловалась руководству на здоровье, боясь, что ее попросят уволиться.

Несмотря на то, что Елена тщательно следит за своим состоянием, регулярно проходит обследования и ведет здоровый образ жизни, даже она не застрахована от скачков давления и подобных проблем.

Но болеть не здорово, если ситуация с госпитализацией повторится, пост несменной ведущей «Жить здорово!» может занять кто-то другой.

Директору «Первого канала» Константину Эрнсту крайне невыгодно ставить под угрозу эфиры программы, которая набирает неплохие рейтинги и приносит доход. А если Елену Малышеву будут то и дело увозить со съемочной площадки в карете скорой помощи — выпуски начнут срываться, и не смогут выходить в срок.

К слову, не только Елена Малышева, но и соведущие программы «Жить здорово» являются людьми в возрасте. И если для обычного врача годы работы являются существенным плюсом, то для врачей на телевидении возраст — это, скорее, существенный минус, мешающий работе.