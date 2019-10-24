Расплатилась за длинный язык или почему «травля» Гузеевой в сети – это дело рук Сябитовой?

Сегодня, 01:00

«Унижение» телеведущей может оказаться местью от оскорбленной, после высказываний Ларисы, теле-свахи.

Уже довольно длительный период времени в сети продолжается откровенная «травля» Ларисы Гузеевой. И если с самого начала это привлекало только Гарика Харламова, который практически стал профи в этом «непростом деле», то сейчас, под одобрительные возгласы коллег, присоединился еще и Максим Галкин.

Пару дней назад телеведущий не удержался и опубликовал в своей социальной сети ролик с Ларисой. Сложно не заметить, что этот ролик он опубликовал неспроста, а активно присоединился к занятию Харламова - «троллить» телеведущую.

Создается впечатление, что Ларису травят целенаправленно, ведь ни одна шутка не может длиться так долго. Но, кому это выгодно? Стоит предположить, что именно Роза Сябитова является врагом Гузеевой №1. Зачем же Розе портить жизнь звездной коллеги? Ответ прост: причиной может оказаться банальная зависть, месть за «длинный язык» и вероятно, желание занять ее место.

В одном из своих интервью Роза, разоткровенничалась, рассказав о том, как отвратительно ведет себя Лариса вне шоу. В первую же неделю совместной работы, Гузеева поставила рамки, запрещающие общаться с ней вне рабочего времени.

Также Сябитова сообщила о том, что практически все ее реплики, при монтаже конечного выпуска, удаляют, предоставляя инициативу Ларисе, даже если та просто повторила за самой Розой.

Стоит ли говорить о том, что у Сябитовой есть все основания для того, чтобы свергнуть свою звездную коллегу и занять ее место, вероятно, она чувствует несправедливость со стороны руководства по отношению к себе.

За все года, пока главная теле-сваха страны работала в собственном брачном агентстве, она обзавелась множеством связей с известными и влиятельными людьми, которые, вероятно, и могли помочь ей осуществить задуманное.

Разумеется, Лариса более влиятельна в светских кругах, но это осталось в далеком прошлом, она давно не та несравнимая актриса, которой была в молодости, времена ее «власти» остались в прошлом и пора бы, вероятно, уступить место более интересной личности, например Сябитовой.

Однажды Роза проговорилась о том, что Гузеева может работать лишь по сценарию или «крадет» ее идеи для того, чтобы оставаться «на плаву» в роли главной телеведущей на «Давай поженимся».

Дело в том, что подобная травля в интернете оказывает, скорее, негативное психологическое влияние и будто подавляет человека. И, несмотря на то, что Лариса всю сознательную жизнь старается казаться сильной и независимой женщиной, в душе она является ранимой и хрупкой натурой. Со слов близкой подруги Ларисы, после последнего выпада хейтеров, телеведущая двое суток провела в слезах и не могла успокоиться. И, вероятно, если нападки на телеведущую не прекратятся, она решит уйти с должности.