«Деньгами уже не платят, зато водочка есть»: Топалов «подсел» на алкоголь из-за проблем с финансами?

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Обрадовавшийся спиртному больше, чем супруге Влад вызвал подозрения в пагубном пристрастии.

В последнее время, нормой стало то, что в декретный отпуск после рождения малыша идет вовсе не мать, а отец ребенка. Семья Регины и Влада не стала исключением. Практически сразу после того, как телеведущая выписалась из роддома она отправилась покорять телевидение, а вот в декрет пришлось идти именно Топалову. Судя по всему, зарплата Регины, семейному благополучию поможет больше, чем нестабильная работа Влада.

В целом, семью Регины и Влада нельзя назвать идеальной, у всех свои недостатки и пара даже раздумывала над разводом, но сейчас Топалов вновь поставил под вопрос свое семейное благополучие. Дело в том, что всего пару часов назад певец выложил сторис в своей социальной сети, где сообщил: «…Жена приехала с работы, теперь ей платят продуктами. Деньгами уже не платят, Instagram упал, зато есть водочка и колбаска. Сейчас отметим, спасибо кормилица…» - подобное заявление со стороны певца и вовсе звучит так, словно он бутылке спиртного радуется больше, чем супруге и сыну.

Дело в том, что в прошлом у Топалова были серьезные проблемы с наркотиками и спиртным, в чем он сам неоднократно признавался. А спустя солидный период времени он уверенно заявляет о том, что со спиртным завязал. Но, несмотря на это, исполнитель все же попадает «в кадр» с бокалом алкоголя.

Получается, Топалов «подсел» на алкоголь из-за проблем с финансами? Учитывая то, что работает в семье только Регина, а сам Влад лишь изредка помогает ей с проектами, которые девушка готовит для телеканала «Пятница», можно предположить, что ему крайне неприятно находиться в амплуа домохозяйки. Ведь всем известно, что для каждого мужчины важно быть в семье «добытчиком», а Регина, подобными выходками лишь ущемляет супруга, пусть и не намеренно. А алкоголь может казаться для Влада единственным способом решения проблем или же хоть немного разбавить напряженную обстановку в доме.