Руководство «Дома-2» заставляет Майю скрывать беременность?

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Донцова уже не в силах маскировать округлившиеся формы, но о пополнении до сих пор молчит.

Как известно, Майя Донцова и Алексей Купин уже давно мечтают о ребенке. Весь предыдущий год девушка проходила лечение по женской части, чтобы иметь возможность забеременеть.

О том, что Донцова находится в положении, слухи распространились еще в августе в канун свадьбы ребят. Но официального подтверждения так и не последовало. Сейчас же скрыть ситуацию становится крайне тяжело. Девушка пытается спрятаться под объемной одеждой, но даже она не спасает. Округлившиеся формы предательски все выдают сами.

Конечно, Майя говорит, что немного поправилась. Но набрать вес лишь в определенных местах просто невозможно. Поэтому пользователи Сети уже принялись поздравлять участницу «Дома-2» с беременностью. Тем более на это завуалированно намекает и сама Донцова. Она объяснила, что некоторые физиологические ее преображения связаны с гормональными изменениями (которые, как известно, бывают во время беременности).

Но почему жена Алексея Купина молчит о своем положении? Похоже на то, что это руководство «Дома-2» заставляет девушку скрывать правду. Ведь только сейчас начались выпуски о том, как проходит планирование и как молодые люди начинают готовиться к беременности. Если вскроется обман, то все рекламные соглашения нарушаются, что влечет за собой серьезные финансовые проблемы.

К тому же, если сейчас выяснится, что Майя в положении, то внимание и симпатии зрителей будут на ее стороне, а во время проведения конкурса «Человек года» это опасно. Ведь явным фаворитом, которого руководство продвигает на первое место, называют Алену Рапунцель.