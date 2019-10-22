«Курсы глубокого языка» - Ивлеева готовится к браку с иностранцем и учит английский

Вчера, 21:00

В браке Элджеем Настя не прожила и полгода, а уже ищет кого получше.

Звезда «Орла и решки» и популярная блогерша Настя Ивлеева продолжает радовать своих фолловеров новыми юмористическими видео. Стоит заметить, что шутит Анастасия именно про то, что ей близко, и в этот раз неспроста решила высмеять собственное расставание с супругом Алексеем Узенюком, более известным как Элджей. Судя по ролику, Ивлеева и не думает скучать в одиночестве, но уже готовится к браку с иностранцем и активно учит английский язык.

Знание иностранного языка всегда было камнем преткновения для Насти, это довольно сильно ей мешало во время съемок в «Орле и решке» в качестве ведущей. Однако ни работа, ни необходимость частых путешествий не смогли стать мотивацией для того, что Ивлеева села учить язык. И, видимо, только возможность отношений с мужчиной-иностранцем заставила блогершу хоть немного «подтянуть» ее английский. К слову, когда Настя демонстрировала свои «курсы глубокого языка», как она их назвала, уже был заметен прогресс – на «Орле и решке» она и двух слов связать не могла, а тут говорила целыми и почти осмысленными предложениями.

Но какие именно проблемы заставили ее расстаться с Элджеем? Объявит ли Настя о разрыве или они продолжат пиарить друг друга? Эти вопросы пока останутся без ответа.