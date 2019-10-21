Петросян подверг себя риску ради «прихотей» молодой Брухуновой?

Вчера, 23:31

Юморист встревожил фанатов «непосильными» нагрузками на пожилой организм.

Евгений Петросян внезапно для многих фанатов начал активно заниматься физическими нагрузками в спортзале. На их взгляд, в 74 года юмористу необходим покой и уют, но имея молодую возлюбленную, Петросян изо всех сил пытается соответствовать ей. По видимому, Татьяна Брухунова не против таких «непосильных» нагрузок на пожилой организм мужа, более того это могло быть ее «прихотью», чтобы юморист не выглядел на ее фоне уж сильно старым и мог посещать с ней любимые ею мероприятия. Вполне вероятно, что юморист осознает тот факт, что потакание «капризам» жены может закончится для него не самым лучшим результатом, но влюбленное сердце счастливого Евгения продолжает делать все, что скажет Брухунова. А потому он и подверг себя риску.

Фанаты не на шутку испугались за здоровье юмориста,они начали предупреждать любимца рассказывая случаи гибели пожилых людей, которые ни с того, ни с сего увлеклись спортом и переусердствовали, как это делает сам Евгений. Создается впечатление, что поклонники Петросяна и его творчества оказывают более благоприятное воздействие, чем его новая жена, которая, по всей видимости, не так трепетно к этому относится.