Как с голодного края! Ведущие «Давай поженимся!» чуть не переругались из-за еды

Сегодня, 05:00

Сябитова и Гузеева ведут себя некультурно при зрителях.

На «Давай поженимся!» пришел иностранец. Мужчина приехал с Ирландии в другую страну за русской красавицей. Бизнесмен уверен, что в России самые красивые девушки, в дар ведущим мужчина привез устрицы. Чтобы телеведущие отблагодарили его прекрасной невестой. Мужчина всю передачу был очень сдержан и заметно, что он воспитанный человек. А вот Роза и Лариса показали женское нутро ирландцу и всем гостям на шоу. Роза весь поднос устриц подвинула поближе к себе и не знала, что с ним делать, поскольку она не пробовала ранее этот деликатес. Сваха обратилась за советом по правильному употреблению продукта к Гузеевой, на что вместо помощи услышала насмешку в свой адрес. Лариса сказала, что если Роза не поделится с коллегами, то ей и вовсе станет плохо.

Так же Лариса от жадности, сказала Розе, что татарам вредно есть устрицы. В этот момент Володина через весь стол начала тянуться за моллюсками, вместо того, чтобы попросить подать ей. Друзья жениха усмехались над женщинами, они выглядели, как с голодного края .

«Было так неприятно наблюдать, что Лара и Роза начали спорить… Чуть ли не поругались и все это перед иностранцами, они даже не понимали, что происходит. Вот ведущие и показали нутро русских женщин, жадность, расчетливость и коварность. А потом мужчины думают, что все девушки такие», - пишут разочарованные зрители.

В перерыве соведущие чуть не переругались из-за еды. Зрители сообщили о том, что Роза начала высказывать Ларисе, что она ей не помогла, и она выглядела глупо перед камерой. А Лариса, как обычно начала выкручиваться своими любимыми злыми шуточками в адрес Розы.