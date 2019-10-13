Что ты творишь, Ксюша!? Собчак может потерять ребёнка из-за сверхнагрузок в спортзале

Сегодня, 20:00

Серьёзные кардио-тренировки вредят плоду.

Сегодня прошёл ровно месяц после скандальной свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Именно на торжестве и с лёгкой подачи Яны Рудковской, которая подарила молодожёнам сертификат на роды, пошли слухи о свадьбе «по залёту», ведь этим сейчас мало кого удивишь. Месяц Ксения и Константин держат интригу, вот только порой уж слишком странно наблюдать, как Ксения всячески отнекивается от маленького чуда, а то и вовсе находится в ситуации, где может потерять ребёнка.

Выбрав часок для эффективных тренировок, Ксения впервые за долгое время пошла в спортзал. Встретить Собчак за тренажером можно очень редко, но почему-то именно в «интересном» положении звезда решила «подкачаться». Конечно, не обошлось без сверхнагрузок, которыми поспешила похвастаться Ксения.

Неопытные бодибилдеры и фитнесс-инструкторы могут подумать, что в высоких показателях беговой дорожки ничего необычного нет. Тренировка идёт, и чем выше нагрузка, тем лучше. Но переживательные мамочки забьют тревогу, увидев, что творит Ксюша. Каждая мать знает, что серьёзные кардио-тренировки и нагрузки на сердечно-сосудистую систему могут привести к нежелательным последствиям в виду выкидыша и прочих проблем с плодом.