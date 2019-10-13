«Пиар года» или как названная «наркоманка» Бочкарёва избежала наказания?

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Несколько часов назад актриса выставила пост, который даёт понять – нас развели, как детей.

В конце сентября 2019 года многочисленные СМИ обнародовали информацию о задержании Натальи Бочкарёвой. Транспортное средство, которым управляла актриса, остановил инспектор ГАИ. Заметив явную нервозность со стороны гражданки Бочкарёвой, сотрудники правоохранительных органов предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого женщина отказалась. Из этой же информации следует, что у задержанной обнаружили свёрток с порошкообразным веществом. Наталья заявила, что это «остатки наркотического средства».

Позже, появилась информация, о возбуждении уголовного дела в соответствии со статьёй 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…».

В данное время Бочкарёва находится под подпиской о невыезде. Всё это время пользователи сети и звёздные коллеги пытались понять, что это на самом деле фейк или суровая правда? Очевидно, что на оперативной съёмке именно Наталья Бочкарёва, однако, несмотря на это актриса утверждает, что это всё ложь. А недавно, названная «наркоманка» Бочкарёва дала понять, что избежала наказания.

Актриса выставила пост в Instagram, в котором написала: «Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… переезды, перелёты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу. Как раз перед этим заехала побаловать свои волосы!». В связи с этим можно сделать вывод - подписки о невыезде не существует. Скорее всего, как и злополучного задержания. Актриса благополучно передвигается в любом направлении страны.

Комментарий по этому поводу Бочкарёва не даёт, вероятно, сохраняет интригу. Как известно, в последнее время звезды российского шоу-бизнеса идут на самые шокирующие поступки, дабы напомнить обществу о себе. Работает всё по одной схеме: страшные новости о позабытой звезде, отсутствие комментарий со стороны «жертвы» и её родственников, после этого выход программы, например «Андрей Малахов. Прямой Эфир».

Там, гости в студии обсуждают случившееся событие, выдвигают свои сенсационные версии. В это время, телешоу, пиар-менеджеры и сама звезда получают денежные вознаграждения исходя из количества просмотров (рейтингов). В заключительной части пиар-компании появляется какой-нибудь Бари Алибасов и говорит: «Шутка». Если Бочкарёва действительно пошла на подобный фейк, то смело можно утверждать, что это «Пиар года». Ведь подвергнуть себя под уголовную ответственность ради фейка способен не каждый. Это вам не «Крот» выпить.