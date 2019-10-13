Сначала за ручку с водителем, потом в запой. Бородина гуляет от Курбана на широкую ногу

Сегодня, 11:00

Об этом она даже не скрывает в своих сторис, давая тем самым повод для подобных выводов.

Не так давно супруг Ксении показал всему миру, как он держит свою жену в неведении и как она подозревает его в измене. При этом на любой ее вопрос он просто отвечал не лезть не в свое дело. Клубок их отношений уже настолько запутался, что не ясно, кто из них начал «гулять» и давать повод для ревности первым.

Сегодня в своих сторис наряженная телеведущая приехала на открытие одного развлекательного центра, в рамках программы Бородина выступала вместе с ведущим и разыгрывала различные конкурсы. Однако приехала она туда не одна, на видео, которое снял один из фанатов, видно как она шла за ручку с водителем, который нес ее сумку и зонт. Омарова рядом, к сожалению не оказалось.

Ксения сделала репост этого видео в свой микроблок, скорее всего чтобы таким образом показать своему супругу, что не только у него есть поклонницы, но и она очень даже востребована среди мужчин, и гуляет на широкую ногу от мужа. После выступления телеведущая отправилась с подругой на тусовку, на которой, как обычно, пропустила неопределенное количество спиртных напитков.

О том, что норма была превышена говорит неистовый смех и реплики в адрес подруги, а так-же фотография, с подписью: «пьяная женщина инстастори не хозяйка».

Скорее всего, как раз таки алкоголизмом несчастная Бородина пытается заглушить боль в сердце от осознания того, что в ее звездной жизни не все так сладко, как хотелось бы, но показывать она этого не собирается.