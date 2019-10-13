По стопам Мэрилин Монро: Ивлеева рискует повторить судьбу наркозависимой актрисы

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Колоссальное сходство и головокружительная популярность, что ещё связывает блондинок?

Недавно, пользователей сети шокировала новость, касаемая Анастасии Ивлеевой. По сведениям Telegram-канала «Только никому...», а также многочисленных СМИ, Ивлеева страдает наркозависимостью. Якобы, по этой причине ведущая срывала съёмки многосерийной ленты «Туристической полиции», которая вышла намного позже запланированного срока. В связи с чем, были сделаны такие выводы – неизвестно. Возможно потому, что Настя является человеком достаточно активным и эксцентричным.

Глядя на её видеоролики порой действительно можно подумать, что ведущая находится под ударной дозой «увеселительного порошка», но сама Ивлеева отрицает подобную зависимость. Недавно, ведущая предстала в образе голливудской кинозвезды Мэрилин Монро, чем ещё больше подогрела слухи об употреблении запрещенных веществ. Многие запереживали, что Ивлеева рискует повторить судьбу наркозависимой актрисы.

Ведь, как известно из многочисленных СМИ, при жизни Монро страдала психическими расстройствами, которые пыталась заглушить алкоголем, наркотиками и сильнодействующим успокоительным барбитуратом, впоследствии от которого скончалась из-за передозировки. Помимо колоссального сходства и головокружительной популярности, блондинки оказались схожи по темпераменту. Благодаря чему, им удалось «вылезти» из серой массы.

Отмечалось, что если бы Монро не была душевнобольной и не употребляла наркотики, то вряд ли из неё получился бы культовый образ мировой культуры. Это связано с тем, что у актрисы было очень много комплексов и неуверенности, несмотря на то, что она обладала невероятной по красоте внешности. Стоит отметить, что на программе «Вечерний Ургант» Ивлеева тоже предстала перед телезрителями неуверенной в себе девушки, что совершено, отличается от той Насти, которую привыкли видеть её многотысячные подписчики.

Так или иначе, будем надеяться, что это совершено две разные истории и Ивлеева никогда не пойдет по стопам Мэрилин Монро.