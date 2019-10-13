Слишком женственный гей или почему от Шепелева сбежала даже Тулупова?

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Дизайнер не выдержала слабохарактерности бывшего мужа Жанны Фриске и ушла к другому мужчине, об этом сообщает группа zvezdi_razoblachenie.

Дмитрий Шепелев – телеведущий «Первого канала» славится своей неоднозначной репутацией после смерти Жанны Фриске. Многие считают, что Шепелев поступил по отношению к больной супруге очень негуманно, когда за два дня до ее смерти увез ребенка в другую страну. Кроме того, стало известно, что Жанна все-таки делала ЭКО только потому, что Дмитрий оказался геем, а по возрасту Жанне уже нужно было родить.

Их пиар-роман должен был привлечь много прессы и внимания, ведь Жанна выпускала очередной альбом. Фриске помогла Шепелеву выбиться на телевидение и никуда-то, а на федеральный канал, где, итак, работает достаточно много людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией: Максим Галкин, Константин Эрнст, Дмитрий Борисов, Максим Аверин, Александр Васильев, Александр Олешко и другие. Но после смерти Жанны, люди удивлялись почему Дмитрий так просто принял ее уход. Отец, мама, сестра, подруга Ольга Орлова и даже коллеги по сцене плакали взахлеб на похоронах, а он даже не прилетел с ней попрощаться. По слухам, ведущий является геем со стажем и его очень давно интересовал танцор из подтанцовки Жанны – Максим. Якобы певица и Шепелев познакомились на съемках, куда пришел любовник Дмитрия.

Они разработали свое пиар-соглашение: он для всех выглядит натуралом, а Жанна рожает ребенка, которого так хотела. Сейчас же, вскрылся еще один пиар-роман, который так тщательно, но притворно скрывал Шепелев. Страна знала, что после смерти Жанны он стал якобы встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой. У Кати есть ребенок от первого брака, и она никогда не говорила о чувствах к Дмитрию. Но после того, как на «Первом» заговорили об увольнении Шепелева, Катю и Диму папарацци начали встречать вместе. Пресса стала делать провокационные снимки, публикуя в СМИ, будто бы специально.

Ну, а на днях стало известно, что слишком женственный гей опять одинок. На этот раз от Шепелева сбежала даже Тулупова, которая на протяжении двух лет изображала его девушку. Катя нашла более мужественного мужчину с большим кошельком. Вероятно, девушке захотелось простого женского счастья. Но поговаривают, что главная причина в другом. В ближайший месяц Дмитрий Шепелев должен уйти из шоу «На самом деле».

На «Первом канале» он больше не будет ведущим из-за своего слабого характера и постоянно «нытья» в кабинете Эрнста. Дмитрий не желает больше сниматься в постановочной передаче, где всех поливают грязью. Возможно, именно из-за ухода с канала, он Кате стал больше неинтересен – безработный гей с ребенком от другой женщины.