Отношения достигли апогея или почему Никита Пресняков открещивается от Кристины Орбакайте

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Сын старается избегать любого общения с матерью и бабушкой.

Кристина Орбакайте в последнее время старается наладить отношения с близкими родственниками: чаще навещает Аллу Борисовну, ходит на совместные мероприятия. Видимо, пришло понимание того, что семья это самое главное. Но старший сын уже вырос и, кажется, что уже слишком поздно искать подход. Слухи о проблемах в отношениях ходят давно, но такой «игнор» со стороны сына удивляет.

Никита опубликовал фото с отдыха, где он наслаждается природой с другом. Кристина решила показать, что любит его, отправив сердце под публикацией, но сын, увидев сообщение от матери перестал отвечать на комментарии под постом. Видимо, они совсем не общаются.

Что произошло в семье остаётся неизвестным. Но, что отношения достигли апогея и вызывают раздражения со стороны парня — это очевидно. Многие считают, что проблемы в общении идут из детства. Также есть версии, что парень открещивается от родных по причине того, что не хочет иметь никакого отношения к личной жизни бабушки и матери. Видимо, ему чуждо, что бабушка под старость лет сошлась с Галкиным, родили детей, рядом с которыми Никиту не увидеть.

Никите настолько неприятно участие двух главных женщин в своей жизни, что он не считает нужным посвящать их в свои дела. Он не спрашивал совета, прежде чем жениться, мама и бабушка узнали одними из последних, когда Никита собирал деньги на клип. Очень редкий случай, когда дети отказывают от родительских привилегий. Возможно, что вскоре Никита вообще вычеркнет мать из своей жизни, также как и бабушку.