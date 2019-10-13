На экране друзья, а в жизни враги или как Добронравов «выкурил» Николая Добрынина из сериала «Сваты»?

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Актер, сыгравший Митяя, не смог выдержать нападок своего коллеги.

Недавно прогремела новость, что Николай Добрынин отказался сниматься в сериале «Сваты». Возможно, что всему виной Федор Добронравов, который практически «выкурил» Добрынина из сериала.

Роль Митяя была достаточно своеобразна и предполагала терпеть постоянные издевки со стороны Ивана Бутько, который по сценарию был его другом, но постоянно жестоко подкалывал и выставлял не в лучшем свете. Но, судя по всему, это только на экране они были друзьями, а вот в жизни оказались врагами.

Добрынину не нравилось, что его персонаж постоянно является «побитой собакой». Однако такой вариант нравился Добронравову, он говорил, что доволен сценарием, в котором он выступает в роли уморительного юмориста, а все остальные в качестве его «жертв». Судя по всему, такое амплуа больше подходит к характеру Федора, ведь это не первая его юмористическая роль. Ранее он снимался в шоу «Шесть кадров». Именно поэтому ему, возможно, так нравится сценарий.

Вероятно, Добронравов мог чересчур сильно вживаться в своего героя и переносить такое отношение к Добрынину и в жизнь. Анатолий Васильев, комментируя уход Николая из сериала, сказал, что он мог устать от «однообразия и одиночества» на съемочной площадке. Федор своими нападками мог сделать из Добрынина изгоя, ту самую «побитую собаку», которую он и играл в «Сватах».

Быть может, Добронравов таким способом решил избавиться от талантливых коллег, чтобы ему достались все лавры. Ведь подобная участь досталась и Анатолию Васильеву тоже.