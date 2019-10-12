Пугачева «помогла»? Куда пропал Укупник и почему он бросил карьеру певца?

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Певец довольно быстро и неожиданно стал звездой 90-х, но также неожиданно для всех он оставил свое творчество и покинул сцену.

Известный продюсер группы «Кар-Мэн» Аркадий Укупник в 80-е годы даже и не задумывался по поводу того, чтобы стать знаменитым исполнителем. Тогда он был популярен, как композитор, чьи песни исполняли другие звезды. Однако судьба распорядилась иначе – благодаря знакомству с Пугачевой, которая услышала его творения и увидела талант, он и сам стал звездой 90-х.

Его песни слушали буквально все, он выступал на огромной сцене и продолжал заниматься творчеством до 2006 года, когда был выпущен его последний альбом. После он будто пропал, меньше выходил в свет и появлялся на значительных мероприятиях. Не только тогда, но и сейчас многочисленные поклонники стали задаваться вопросами, куда же пропал Укупник, почему он бросил карьеру певца и неужели ему «помогла» в этом Пугачёва, с которой он был когда-то близкими друзьями?

Ходило довольно-таки много версий, по какой же причине Аркадий большей не общается с Аллой и по какой причине оставил сцену: и то, что она его обидела, когда ему не досталось мест на важный концерт, что его жена приревновала и поставила перед выбором и на сама деле даже то, что из-за конфликта с Примадонной он исчез с эстрады.

Однако все оказалось намного проще – появилась информация, что некоторые его хиты очень серьезно походили на плагиат – этот факт и стал главным ограничителем в музыкальной карьере артиста и он стал потихоньку переходить на другие сферы деятельности: сначала в сферу кинематографа, а затем и организациии мероприятий.

Также повлиял тот факт, что семья знаменитости очень резко поменяла свой образ жизни и любителей светских тусовок и вечеринок в любителей домашнего уюта, когда с третьей женой Натальей Укупник на 11 году брака у певца родилась дочь. Видимо, ей так понравилось чаще находится дома и постоянно быть с семьей и поставили окончательную точку.

Хоть и сейчас Аркадий Укупник меньше выходит в свет, но все рано старается почаще делиться со своими преданными поклонниками в социальной сети Instagram различными моментами из своей жизни.