Стихотворение Шнурова про Путина раскритиковали за отсутствие мата

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Подписчики лидера группы «Ленинград» уличили Шнурова в страхе перед президентом Российской Федерации.

Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил новый пост об отдыхе Владимира Путина и Сергея Шойгу в Тайге. Певец отметил, что помимо самого президента и его друга на рыбалке были и другие персоны, которые сопровождали отдых комфортом.

Почти 300 тысяч подписчиков оценили стихотворение Шнурова про Путина, но нашлись и те, кто раскритиковал лидера группы «Ленинград» за неестественность. Все давно знают, что фишка Шнурова - это матерные стихотворения. Однако в произведении про Путина В.В. не было ни одного мата. За это фанаты раскритиковали Шнура. Один из подписчиков предположил, что музыкант боится, что даже один мат в стихотворении про Путина могут расценить как оскорбление представителей власти.

Напомним, что в 2019 году Путин подписал закон, который преследует записи в сети, оскорбляющие власть. Видимо, Шнуров на фоне дня рождения президента РФ решил выделиться и напомнить о том, что он не только ведущий шоу «Форт Боярд», но и талантливый поет. Однако из-за непривычной для поклонников манеры вместо похвалы Шнур получил шквал критики.