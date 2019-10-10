Не прогнулась под «систему» или почему «Уральские пельмени» «избавились» от Михалковой

Сегодня, 07:05

Отказ от гастролей, нежелание подстраиваться под других, и излишняя болтливость могли стать вескими причинами для того, чтобы Юлию «скинули со счетов».

Совсем недавно стало известно о том, что Юлия Михалкова, одна из «долгожителей» на телешоу «Уральские пельмени», покинула проект. Слухи об этом появились в сети сразу после того, как на официальном сайте программы появились новые афиши, на которых, из актерского состава пропала Юлия. Но, почему «Уральские пельмени» «избавились» от Михалковой? Ни она сама, ни ее коллеги по шоу, сложившуюся ситуацию не комментируют.

Дело в том, что уже достаточно длительный период времени Юлия проживала в Москве, а вот гастролировать со своим полуразвалившимся коллективом девушка категорически отказывалась. Образно говоря, она просто не прогнулась под «систему».

По официальной версии, именно это и могло стать причиной ухода Юлии из «пельменей». По мнению инсайдера, это не очень-то устаивало оставшийся коллектив актрисы и они решили отпустить ее «на вольные хлеба». После того, как в шоу началась утечка персонала, Михалкова долгое время «металась меж двух огней» и все никак не могла определиться, остаться ей в составе старого коллектива или уйти вместе с Мясниковым и Рожковым.

Но причина того, что Юлия буквально «испарилась» со сцены «Уральских пельменей» может заключаться в ином. Дело в том, что последнее время Михалкова стала часто давать интервью, активнее вести Instagram, а ее личный блог практически превратился в колонку советов.

Также стоит отметить и то, что Юлия абсолютно не умеет подстраиваться под других и обладает очень уж своенравным характером. И теперь, когда она уже лишилась должности, вероятно, мы узнаем много нового о закулисье «Уральских пельменей».

Потому, не исключен тот вариант, что Юлию «убрали» из шоу, как человека, который слишком много знает и совсем не умеет держать язык за зубами.