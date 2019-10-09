Елена Малышева скрывает пластические операции участниц проекта «Сбрось лишнее»

Сегодня, 04:00

Такое мнение высказали подписчики страницы ведущей «Первого канала».

Поклонники проекта «Сбрось лишнее», который проходит в рамках программы «Жить здорово!», обратили внимание на волшебное исчезновение кожи участниц, которым удалось сбросить около 30 кг. Женщины подметили, что при такой стремительной потере веса кожа подтягивается не так быстро и далеко не у всех. Многие заподозрили проект Елены Малышевой «Сбрось лишнее» в обмане и утаивании пластических операций участниц.

Вполне вероятно, что похудевшие участницы проекта действительно прибегали к помощи пластических хирургов и после экстремального похудения без вреда для здоровья прошли удаление лишней кожи. Однако в подведении итогов похудения Елена Малышева этого не оглашает. Она гордо утверждает о действенности своей диеты и хвалит участниц, которым удалось привести свое тело в форму.

Если же участницы действительно делают пластические операции, чтобы избавиться от лишней кожи, откуда они берут такие деньги? Ведь в проекте «Сбрось лишнее» участвуют обычные женщины со всей России. Ответ прост. После прохождения курса диеты Елена Малышева выставляет в свет нескольких участниц, которым, как она говорит, удалось достигнуть лучшего результата. То есть эти женщины автоматически становятся рекламой чудодейственной диеты ведущей «Первого канала».

А как мы знаем за рекламу принято платить. соответственно эти женщины за положительные отзывы о диете должны получать деньги. Так как реклама идет на телевидении, деньги, вероятно, немалые. Кроме того, участницы проекта «Сбрось лишнее» пришли на программу «Пусть говорят!» и таким образом прорекламировали диету Малышевой на еще больший круг зрителей ТВ, соответственно участников проекта «Сбрось лишнее» станет еще больше.

Теперь становится понятно, что у простых женщин со всей России, которые потеряли лишний вес, могли быть хорошие деньги для проведения пластических операций по удалению лишней кожи. Но и может быть эти участницы наделены хорошей генетикой и их кожа подтянулась сама после экстремального похудения.