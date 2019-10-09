Ушел в киберспорт или почему Крид бросает любимую сцену?

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Егор все меньше стал давать концерты.

Крид все чаще стал создавать на своей странице так называемые стримы. Это когда артист играет в онлайн игру, и транслирует себя по видео, потом свои действия в игре. Егора поддерживает много поклонников, большинство из них несовершеннолетние дети. Как известно за хорошую игру платят большие деньги, называется это киберспорт. Киберспорт, также именуемый как компьютерный спорт или электронный спорт — командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр.

В России он признан видом спорта. По происходящему можно заметить, что Крид с головой ушел в киберспорт и пытается наработать, как можно больше достижений в игре. Или чем еще можно объяснить его пропадание со сцены на долгое время? По слухам, киберспортсменам платят больше чем футболистам. Поэтому часть молодежи и кинулась покорять игры, чтобы любимое дело проходило с пользой.

Помимо развлечения ребят радует еще тот момент, что они могут поиграть в одной команде со своим кумиром, услышать его голос, поболтать. Егор обычно общается с мальчишками на равных и без высокомерия. Так вот почему Крид бросает любимую сцену, теперь рэпер может зарабатывать, не выходя из дома и параллельно рекламировать различную продукцию. Скорее всего, артист иногда будет посещать сцену, чтобы поддерживать свою популярность перед школьниками. Ведь благодаря им Егор и зарабатывает большие деньги.