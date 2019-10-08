Дизлайк и отписка. Татьяна Арнтгольц своим постом обидела жителей Украины

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Актриса вызвала негатив по отношению к себе.

Татьяна Арнтгольц зарекомендовала себя, как хорошая актриса, спортсменка и честная девушка. В аккаунте Татьяны больше доброжелательных подписчиков и комментариев из разных стран. Но последний пост артистки задел за живое и обидел жителей Украины.

Татьяна выставила фото около моря и подписала его: «Черное… Теплое… Наше».

На первый взгляд ничего необычного, но после прочтённого некоторые подписчики оставили негативные комментарии и пообещали Татьяне дизлайк и отписку. Обозреватели представились фанатами актрисы из Украины. Комментаторы убеждены, что Крым — это украинская боль, отжатая нагло и бесцеремонно.

Еще один оратор присоединился и добавил: «Море всегда было общим, а теперь почему-то только ВАШЕ… Очень жаль, что вы всё поделили силой. Грустно, что большинство россиян думают так же».

Скорее всего, Татьяна не со зла написала этот пост и явно не хотела затрагивать политические темы. Поскольку после этих комментариев появилось очень много негатива, люди начали спорить по поводу прекрасной республики.

Одни писали, что Крым принадлежит Украине, другие утверждали, что если верить истории, то первоначально Крым принадлежал татарам. Татьяна попыталась оправдаться перед обиженными фанатами, но было уже поздно. И спор уже не остановить, некоторых подписчиков не вернуть, вот что значить, что слова нужно подбирать с осторожностью. Слово кажущееся для вас обычным, может сильно обидеть рядом стоящего человека.