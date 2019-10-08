Дмитрия Медведева уличили в романе со своим экс-секретарем

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«Светочка» ждала дома, пока на форуме в сети обсуждали их любовный треугольник с Натальей Тимаковой.

Дмитрий Медведев с супругой Светланой

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев всегда славился своей интеллигентностью и верностью по отношению к супруге Светлане Медведевой. В сети ее прозвали «Светочка» за белоснежную репутацию жены премьера и мягкий характер. Многие завидовали и говорили, что их семья образцово-показательная. Они познакомились еще в институте и быстро поженились. Вот только, судя по обсуждениям в сети, в последние годы в паре не все так радужно. По информации форума «Багиня» стало известно, что Дмитрий Анатольевич якобы изменяет своей супруге со своим экс-секретарем Натальей Тимаковой.

Дмитрий Медведев с Натальей Тимаковой

Пресс-секретарь Наталья сначала работала с Владимиром Путиным, но потом Медведев взял ее к себе в команду и с тех пор о их связи не говорят только ленивые. Сеть обсуждает, что Медведев называет ее «Натусик» или «Натусенька», они понимают друг друга без слов, томные взгляды и тактильное общение, она ему была важна не только, как женщина, но и как советник. Разносторонняя и начитанная Наталья, возможно, понравилась Медведеву за свой мужской и стальной характер с цепкой хваткой. А не так давно за границей Наталья купила себе недвижимость, сообщает «Компромат ГРУПП».

Дмитрий Медведев и Наталья Тимакова

После скандала с выпуском фильма-компромата «Он вам не Димон», где рассказывают о недвижимости и материальном обеспечении премьера — якобы Медведев запил и две недели не выходил на службу, сославшись на грипп. Поговаривают, что теперь у Медведева только две слабости в жизни: «Натусик» и «бутылочка». Обозреватели убеждены, что между Светланой Медведевой и премьером уже давно нет личной жизни, якобы о служебном романе супруга давно осведомлена и не перечит.

Возможно, Светлана боится повторения истории Владимира и Светланы Путиных. Президент России, по слухам, променял ее на молодую гимнастку Алину Кабаеву, которая родила ему детей. Но за свою измену Владимир Владимирович отплатил очень щедро: он купил Людмиле особняк в Италии, где сейчас она проживает со своим молодым любовником.