Сваха из Black Star или как Тимати «зарабатывает» на романе Назимы и Миши Марвина

Артисты вынуждены «играть в любовь» по указке Юнусова, как это было с Кристой Си и Скруджи?
Слухи о романе артистов Black Star Миши Марвина и Назимы Джанибековой, выступающей под псевдонимом NAZИMA, появились недавно и начали активно подогреваться как самой парой, так и их коллегами из лейбла. Но действительно ли между молодыми людьми вспыхнули чувства или этот «роман» стал новым коммерческим проектом Тимура Юнусова?
В качестве подтверждения слухов о любовных отношениях с Назимой певец опубликовал в своём Instagram сторис из салона самолёта. При этом он продемонстрировал подписчикам и саму Назиму, расположившуюся в соседнем кресле.
«Ну все, лечу знакомиться с родителями», - написал певец.
Очень кстати в крупных Telegram-каналах распространились свидетельства очевидцев, утверждающих, что пара весь полёт обнималась.
Казалось бы, никак сомнений в искренности чувств пары больше может быть. Однако подобная «история любви» уже имела место быть в лейбле, только тогда её главными персонажами стали Кристина Си и Скруджи.
Так, вскоре после ухода из Black Star певица поведала в интервью для «Нежного редактора», что роман, который якобы возник, был полностью придуман и сфальсифицирован их «начальством».
По её словам, всё это было придумано для раскрутки молодого рэпера, которого никто на тот момент ещё не знал. Кроме совместного провокационного клипа «пара» была вынуждены сняться в «фотосессии», чтобы в Сеть попали снимки с их «прогулки за ручку».
Как и в случае с Кристиной Си и Скруджи, Джанибекова и Марвин работают в настоящее время над совместными проектами. Не исключено, что «любовная история» в очередной раз была придумана «свахой» Тимати как раз для того, что подогреть интерес публики к артистам и их творчеству, на котором и зарабатывает лейбл.