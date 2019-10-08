Сваха из Black Star или как Тимати «зарабатывает» на романе Назимы и Миши Марвина

Сегодня, 10:00

Артисты вынуждены «играть в любовь» по указке Юнусова, как это было с Кристой Си и Скруджи?

Слухи о романе артистов Black Star Миши Марвина и Назимы Джанибековой, выступающей под псевдонимом NAZИMA, появились недавно и начали активно подогреваться как самой парой, так и их коллегами из лейбла. Но действительно ли между молодыми людьми вспыхнули чувства или этот «роман» стал новым коммерческим проектом Тимура Юнусова?

В качестве подтверждения слухов о любовных отношениях с Назимой певец опубликовал в своём Instagram сторис из салона самолёта. При этом он продемонстрировал подписчикам и саму Назиму, расположившуюся в соседнем кресле.

«Ну все, лечу знакомиться с родителями», - написал певец.

Очень кстати в крупных Telegram-каналах распространились свидетельства очевидцев, утверждающих, что пара весь полёт обнималась.

Казалось бы, никак сомнений в искренности чувств пары больше может быть. Однако подобная «история любви» уже имела место быть в лейбле, только тогда её главными персонажами стали Кристина Си и Скруджи.

Так, вскоре после ухода из Black Star певица поведала в интервью для «Нежного редактора», что роман, который якобы возник, был полностью придуман и сфальсифицирован их «начальством».

«Нас посадили и сказал: «Ребят, вы должны играть пару…». Конечно, я была не в восторге, а у Скруджи вообще тогда была девушка, которая в шоке с такими глазами не понимала, что происходит» - сдала с потрохами «сводников» из лейбла Кристина Си.

По её словам, всё это было придумано для раскрутки молодого рэпера, которого никто на тот момент ещё не знал. Кроме совместного провокационного клипа «пара» была вынуждены сняться в «фотосессии», чтобы в Сеть попали снимки с их «прогулки за ручку».

Как и в случае с Кристиной Си и Скруджи, Джанибекова и Марвин работают в настоящее время над совместными проектами. Не исключено, что «любовная история» в очередной раз была придумана «свахой» Тимати как раз для того, что подогреть интерес публики к артистам и их творчеству, на котором и зарабатывает лейбл.