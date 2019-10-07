Чёрт ногу сломит! Тодоренко устроила погром в квартире…Топалов пока молчит

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Хаос в гардеробе и разбросанные вещи – фанаты призвали Регину заняться уборкой в собственном доме.

29-летняя телеведущая Регина Тодоренко за годы путешествий по разным странам привыкла к беспорядку как в чемоданах, так и в своей квартире. Однако теперь девушка создала семью, вышла замуж, родила ребенка, но так и не научилась следить за чистотой в доме и в гардеробе. Супруг артистки Влад Топалов пока молчит и терпит неряшливость жены, но надолго ли хватит его терпения жить в бардаке?

На днях Регина Тодоренко опубликовала свежий пост в социальной сети Instagram, где «засветила» совсем не звездную квартиру с идеальным порядком, а целый погром, которого девушка совершенно не стесняется. На заднем плане фолловеры Регины смогли наблюдать беспорядок в шкафах, разбросанную по разным сторонам одежду, коробки в ногах, целлофановые пакеты и горы вещей на полу. И в такой захламлённой квартире, где сам чёрт ногу сломит, Тодоренко презентовала поклонникам свой новый мерч в виде футболок и толстовок с изображением логотипа её шоу «Пятница с Региной».

Пользователи Сети были разочарованы увидеть «свинарник» в доме, где у Регины и Влада подрастает годовалый сын Майкл. Но, по всей вероятности, у молодой мамы и успешной телезвезды просто нет времени в плотном рабочем графике на уборку.

Видимо, и у Топалова тоже нет возможности устроить генеральную уборку, поскольку Влад все время находится с ребенком, пока Регина снимает своё шоу. Но почему пара не пригласила домработницу, чтобы навести порядок в квартире и красиво презентовать мерч – остается вопросом.