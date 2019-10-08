Митяй из «Сватов» устал терпеть унижения или почему Николай Добрынин не может больше сниматься в сериале?

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Роль Митяя обязывает быть шутом для семьи Ковалевых и Будько, но только актер, так же, как и предыдущий артист решил уйти из-за издевательского сценария.

Сериал «Сваты» полюбился зрителю за доброту, хороший юмор и гениальную подборку актеров. Уже позади 6 сезонов сериала, а в 2020 году выйдет на экраны 7 сезон. Перерыв в 5 лет стал для актеров настоящим испытанием, а все потому, что политическая обстановка между Украиной и Россией была накалена до предела. Около месяца назад появилась информация, что Владимир Зеленский, как основной продюсер сериала «Сваты» решил отобрать у российской стороны право на прокат и просмотр по центральному телевидению народной киноленты. Дальнейшая судьба сериала неизвестна. За это время в актерском составе произошли некоторые изменения. Анна Кошмал вышла замуж и сейчас ждет ребенка. Ольга Артемьева решила уехать в Германию на неопределённый срок. А Митяй из «Сватов» устал терпеть унижения из-за издевательского сценария.

Появилась версия, что Николай Добрынин не может больше сниматься в сериале. Если быть точнее, то в 4 сезоне сериала по этим же причинам ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева. Тогда по сценарию он умер от сердечного приступа. Как признавался сам актер, ему не доставлял удовольствие тот факт, что актер Федор Добронравов по сценарию фильма постоянно жестко над ним подшучивал, а Васильев должен был интеллигентно молчать. Он убежден, что его актерский талант в этом сериале был полностью зарыт, а на улице прохожие с ним пытались шутить, как и Федор в кино.

Сейчас ситуация повторятся и с Митяем. После ухода Анатолия Васильева – все камни и шуточки полетели в огород заслуженного артиста Николая Добрынина. Его выставили шутом и неудачником, глупым подкаблучником и алкашом. Сам Митяй видел свою роль в комичном свете, но не столь вычурном и вызывающем.

До этого Николай снимался в других амплуа и не видел себя в образе «вечно побитой собаки». Лишь Федор Добронравов остался доволен сценарием своего друга и коллеги из «Шести кадров» Эдуарда Радзюкевича. Возможно, что сценарий строился именно под Добронравова, точнее под его героя – Ивана Будько, ведь по факту в сериале прослеживается доминирования Добронравова над другими актерами и актрисами.