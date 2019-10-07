Бородина не ладит с Ефременковой? Юля намекнула на серьезный конфликт с ведущей

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Во избежание ссор на площадке Ефременкову отправили на Сейшелы.

Ксения Бородина мало с кем ладит, у нее случались серьезные конфликты с близкими подругами, которые сразу становились бывшими. Так же Ксения токсична по отношению к мужу, она чаще всего ругает участников «Дома-2» или же смеется над ними. Бородина и близко не подпускает к себе фанатов при том, что в личном аккаунте общается с ними очень часто и говорит, что у нее живая аудитория. Видимо, из-за своего придирчивого характера Ксюша не может найти общий язык с коллегами, а именно Ксения не ладит с Ефременковой. Если вспомнить старые выпуски, когда Юля была участницей, Ксения придиралась часто к Ефременковой. Юлии в Instagram задали вопрос: с кем Ефременковой легче вести лобное с Орловой или Бородиной?

Юля ответила, что с Орловой ей легче общаться, и они подружились, когда Ефременкова была участницей «Дома-2» и ни с кем она не может сравнивать Ольгу. Но фанаты спросили конкретно про двух телеведущих, получается, что Юля называла Бородину никем. Ефременкова после этого ответа записала видео и намекнула на серьезный конфликт с ведущей. Юля сказала, что с коллегами она общается по-разному, с кем-то дружеские и доверительные отношения, а с кем-то ровные и нейтральные.

Скорее всего, Ксения не хочет общаться с Ефременковой более тесно из-за «грязного» прошлого молодой телеведущей. Бородина сама добивалась своей популярности, она еще в студенческие годы поставила себе задачу, стать известной. Отсылала свое резюме по различным передачам. Но стоит заметить, что Ксения никогда не опускалась до уровня «девка с улицы». Ксюше улыбнулась удача и «Дом-2» был дебютом начинающей звезды, который стал судьбоносным в будущей карьере Бородиной. А Юлия ради известности начала более легким и нечестным способом, с обнаженной фотосессии.