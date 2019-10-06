Страсти накаляются! Настя Ивлеева поддержала унизивших Бузову фанатов

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Неприязнь ведущей к успешной Оле достигла пика.

Пока Ольга Бузова покоряет телевидение, собирает полные залы на концертах и развивает бизнес, Ивлеева столкнулась с огромной проблемой – Instagram закрыл просмотры положительных отметок под всеми постами, из-за чего Настя даже готова сказать «прощай» соцсети. В своем микроблоге блогерша пожаловалась фанатам на «катастрофу», отметив, что ей не нравится нововведение и она готова ругаться, записывать возмущенные Stories с призывом вернуть лайки, без которых ей «не нравится».

Звезда довольно скудно ведет микроблог, публикует старые фото и намекает на меланхолию, однако причиной упадка настроения могут быть вовсе не перебои в работе соцсети, а успех и зависть к Бузовой – без лайков она не может сравнить себя с оппоненткой.

Неприязнь Ивлеевой к более успешной и популярной поп-диве усилилась на фоне очередного взлета соперницы. Это видно в комментариях под звезды, где супруга Элджея поддержала унизивших Бузову фанатов.

Поклонница ведущей заявила, что Настя вызывает безграничное уважение и восхищение, а ее путь к успеху является примером для подражания, ведь блогерша поверила в свои силы и сама себя создала. Подписчица призвала звезду «Agent Шоу» задуматься о книге или фильме о своей судьбе, ведь в отличие от «антипримера для подростков» Бузовой королева вайнов обязана быть мотиватором для молодежи.

Настя расплылась от удовольствия и не вступившись за коллегу дала понять, что до сих пор считает Бузову нечестной соперницей, покупающей подписчиков и хайпующей на собственной глупости.

Многие поклонники не поддержали нападки на Бузову, которая, по их мнению, гораздо успешнее и интереснее Ивлеевой и собственными силами добилась результатов не только в соцсетях, но и в бизнесе, на телевидении и сцене.