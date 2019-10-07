Когда мама красотка, а сын беспризорник.. Даша Пынзарь запустила детей до внешнего вида «маугли»

Сегодня, 02:00

Бывшая участница «Дома-2» предпочитает ухаживать только за собой.



Дарья Пынзарь на проекте была одной из самых красивых участниц шоу, но только эта красота далась ей не только природой и генами, но и ювелирной работой пластических хирургов.

На себя она тратит больше всего времени. Она всячески пытается себя переделать, начинала с увеличения груди, а потом ее так затянуло. В свои 30 она сделала подтяжку лица, увеличила грудь, попу, нос, губы. Вот только ее дети, видимо, очень страдают от этого.

Пынзарь настолько увлечена уходом за собой, что совершенно забыла про мальчиков. Складывается впечатление, что она совсем не беспокоится, когда дети принимали ванну. Горе-мать даже не удосужилась помыть детям руки, что чревато разными болезнями, вроде паразитов. Из-за того, что Дарья тратит время только на свой внешний вид, ее дети похожи на беспризорников. А что еще хуже могут заработать себе проблемы со здоровьем.

Может быть, ей не хватает жесткой мужской руки, которая направляла бы ее в правильную сторону. Видимо, из-за того, что она живет с мужем на расстоянии, за ней самой некому следить, поэтому она и занимается детьми спустя рукава.

Не лучше ли нанять хорошую няню, чтобы она мыла, кормила и играла с детьми, пока мама колет себе уколы красоты, а бедные дети совсем не превратились в «маугли» из-за безответственности матери.