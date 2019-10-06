Решил добить немощную бабушку: Никита Пресняков пошёл на передачу к Андрею Малахову из мести к Пугачёвой?

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Зная конфликт бабушки с телеведущим, сын Орбакайте пошёл в логово врага.

Известно, что у начинающего артиста Никиты Преснякова не клеятся отношения со знаменитой бабушкой Аллой Борисовной. Парень по неизвестной причине не признает родства с семейством Пугачёвых и отказывается от помощи. Возможно, что мальчик не может простить главным женщинам эстрады: Кристине Орбакайте и Алле Борисовне несчастное детство. Из-за загруженности ни мама, ни бабушка не могли дать должного внимания ребёнку. Никите уже 28 лет, но, видимо, былые обиды не отпускают парня. Никита решил добить немощную бабушку. Зная о сложных взаимоотношениях бабушки с Андреем Малаховым, он пришёл на выпуск «Привет, Андрей!» посвящённый дню учителя.

Таким образом, он хотел показать, что он никаким боком не относится к Пугачёвым и вправе самостоятельно принимать решения. Пользователи пишут, что парень из мести пошёл на передачу Малахова. После статьи в издательстве Андрея, Максим Галкин и Алла Пугачёва обозлились на телеведущего. Их оскорбило, что Малахов позволил опубликовать недостоверную информацию о строительстве дома на Кипре. Но, как оказалось, Никиту не волнуют разборки бабушки. Для него главное творческое развитие.

Молодой человек отказывается от помощи бабушки и матери, но при этом не стесняется просить материальную поддержку у фанатов для съёмок нового клипа. Многие считают, что молодой человек может пожалеть о своей принципиальности. Бабушка уже в преклонном возрасте, она нуждается в поддержке и заботе. С его стороны было бы правильным забыть все детские обиды и закопать топор войны.