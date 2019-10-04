Жена Гогена за бутылку и 500$ готова рассказать правду о договоре с Солнцевым

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Об этом сообщил инсайдер - только на таких условиях Екатерина согласна работать, а в обмен она предоставит информацию о «фальшивой» семье, уверяют в сети.

О такой необычной паре молодого шоумена Гогена Солнцева и его пожилой спутницы Екатерине Терешкович уже знает вся страна. Еще ранее отношения этих людей называли «фальшивыми» и для пиара, якобы на своей нестандартной паре они зарабатывают кругленькие суммы, часто посещая программы Андрея Малахова. Однако Катя и Гоген каждый раз опровергали информацию, демонстрируя в итоге счастливый брак, но, как говорится, до поры до времени.

Недавно в сети появились слухи, что интернет-фрик и его пожилая «миллионерша» не являются парой, живут отдельно, а мужчина и вовсе часто появляется в компании молоденьких красавиц. Следом за этим всплыла новость, что жена Гогена начала давать интервью.

В одной из официальных групп в соцсети Вконтакте инсайдер сообщил о том, Терешкович согласна работать, но не на простых условиях, а с завышенными требованиями – за бутылку и 500$ она готова рассказать правду, как добавили в сети, о договоре с Солнцевым, якобы всплыл слух и Катя решила подзаработать на этом.

«Мой райдер 30-ка и бутылка. Только проносите ее так, чтобы муж не увидел», - именно с такими словами 63-летняя супруга обращается в серьезные издания.

Что же за такую сумму она готова рассказать? Ведь многие знают, что любой их конфликт в паре сразу же выносится на общее обозрение и ничего не скрывается, за что они и получают хорошие гонорары, делая «шоу», а сейчас Екатерина решила заработать на стороне от супруга.

Неужели все так, как и говорят в сети – отношения «фальшивые», созданные только для того, чтобы пропиариться, но никакой семьи не было.

Пока Гоген пребывает в полнейшем шоке, ведь Терешкович поставила его в неловкое положение, Катя быстро спохватилась и тут же начала заманивать к себе журналистов, некой информацией после очередных всплывших слухов.