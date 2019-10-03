Гоген Солнцев сделал страшное предположение: «Аллы Борисовны уже нет в живых»

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Блогер не единственный, кто подозревает появление двойника Примадонны.

Гоген Солнцев сделал страшное предположение, усомнившись в неподдельности Примадонны: «Аллы Борисовны уже нет в живых», — озвучил свое мнение блогер, тем самым запустив очередную волну «похорон» легендарной певицы. Шоумен заявил, что Алла Пугачева — дорогостоящий бренд и никому не выгодна ее смерть. По словам Солнцева, есть достаточно весомых причин, чтобы начать тщательную проверку Примадонны. Основываясь на предположении Гогена напрашивается вывод, что Максим Галкин — муж Аллы Борисовны — намеренно скрывает помолодевшего «двойника» Пугачевой, чтобы не лишиться средств существования и обеспечить 6-летним детям комфортные условия жизни.

Сергей Соседов также высказал сомнения относительно Аллы Борисовны, отметив, что Пугачеву попросту прячут от общественности. Ведь в современном мире достаточно просто с помощью пластических операций сделать двойника. Илья Резник — друг Примадонны, заявил, что новости о подмене — выдумки, а Алла настоящая и тщательно следит за своим здоровьем, что и позволяет ей выглядеть лучше своих сверстников.

Тем не менее, в то время как коллеги высказывают свои мысли и предположения, Алла Борисовна живет активной жизнью и наслаждается времяпровождением с детьми и мужем, что можно понять по микроблогу артистки.