«Голубой» двойник? Басков «засветил» друга, с которым проводит вечера

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Колоссальное сходство между друзьями шокировало пользователей сети.

За свои 43 года Николай Басков, так и не создал семью. В связи с этим на протяжении нескольких лет ходят слухи о нетрадиционной ориентации певца. Этот момент прокомментировал даже бывший экс-продюсер Баскова: «Коля – самый закомплексованный гей, которого я когда-либо встречал». Вдобавок ко всему, в СМИ неоднократно появлялась информация о связи Баскова с певцом Алексом Малиновским. Правда никто из них слухи не подтвердил, впрочем, как и не опроверг. Но недавно, Басков «засветил» нового друга, с которым проводит вечера. Им оказался пластический хирург Левон Чахоян.

Скорее всего, именно он делает операции «натуральному блондину», а вот за деньги или по любви – неизвестно. Косметолог выставил несколько фото в обнимку с Колей и под каждой поблагодарил его за проведенный вечер. Но пользователей сети не столько удивил факт близких объятий, как колоссальное сходство между друзьями. Что это получается, «Голубой» двойник? Мужчины похожи, как две капли воды: причёска, черты лица, манера одеваться и двигаться, даже голос и тот схож. Единственный вопрос: кто кого «скопировал»?

Как известно, люди зачастую выбирают себе партнёра по внешним сходствам. По всей видимости, так случилось и у этой парочки. Стоит отметить, что Басков тщательно скрывает свои отношения с Левоном, на его странице в Instagram нет совместных фотографий с хирургом. С другой стороны правильно делает, ведь счастье любит тишину.