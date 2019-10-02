Вопреки воле отца Элджей тайно женился на Ивлеевой

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Решение было спонтанное, родителей на свадьбу не пригласили.

Рэпер Алексей Узенюк не даёт интервью и тщательно скрывает информацию о личной жизни. Вместо него тайный занавес приоткрывает новоиспеченная супруга - Анастасия Ивлеева. На интересующий всех вопрос про свадьбу, в программе «Вечерний Ургант», ведущая рассказала, что свадьбы так таковой не было. Решение «затащить» Ивлееву в ЗАГС, у Элджей возникло спонтанно. Настя была в джинсах и толстовке, отмечать не стали, «просто выпили вина и легли спать», - рассказала с сожалением ведущая. Стоит отметить, что на регистрации брака родители рэпера не присутствовали. Инсайдеры сделали вывод, что Элджей тайно женился на Ивлеевой вопреки воле отца. Папа рэпера – Константин Узенюк, своим видом напоминает настоящего советского мужика, с твердым и решительным нравом. Вероятно, его мнение никогда не сходилось с мнением сына.

Так, например, Элджей бросил учебу в медицинском колледже и отправился самовыражаться в музыке. Наверняка, от такого поступка отец рэпера пришёл в ярость, но несмотря на это, Элджей сделал всё наперекор. Также вышло и с женитьбой, считают инсайдеры.

Ивлеева старше Узенюка на 3 года. Ведущая обладает взбалмошным характером, да и её поведение оставляет желать лучшего. На вопрос Урганта знакома ли она с родителями Элджея, девушка выдержала паузу и с хитрым выражением лица ответила: «Ндаа.., хорошие люди». По всей видимости, блондинку в семью не приняли. Этот факт мог сильно задеть рэпера, и он вновь пошёл наперекор. О своём замужестве ведущая говорит без особой радости. Единственное, что изменилось в её жизни это появление кольца на безымянном пальце. По всей видимости, Элджей на протяжении всей жизни добивается расположения отца.

Он хочет, чтобы тот им гордился и поддерживал его выбор. Так например, в 2018 году рэпер подарил отцу роскошный BMW за 6 млн рублей. Кто знает, может со временем Элджею удастся смягчить гнев отца.