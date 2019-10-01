После родов на мороз? Обнищавший Тимати бросит Решетову из-за долгов

Сегодня, 11:00

У рэпера нашлись многомиллионные обязательства перед налоговой, которые могут заставить его бросить живой «инкубатор» сразу после рождения ребёнка.

Не так давно всплыла информация о наличии задолженности в 6 млн рублей перед Федеральной налоговой службой у фирмы Black Star Wear, производящей и продающей одежду. Эта компания принадлежит Тимуру Юнусову (настоящее имя Тимати) и его компаньонам.

Наличие таких огромных долгов говорит о плачевном положении дел во всей империи Black Star, ведь если бренд одежды терпит убытки, всегда можно перекрыть это прибылями ресторанов Black Star Burger или музыкальными доходами.

Всё-таки бизнес для Тимати — не просто дополнительное средство заработка, но и важная часть имиджа. Рэперу жизненно важно выглядеть успешным бизнесменом, иначе влиятельные друзья перестанут воспринимать его всерьёз.

Тимати даже «урезал содержание» своей бывшей Алёны Шишиковой, что заметно по её усилившейся «рекламной активности» на странице в Instagram. Меньше денег от рэпера — приходится больше зарабатывать самой. А если Тимур начал экономить на одной матери своего ребёнка, он быстро начнёт эту практику и со второй.

Анастасия Решетова может побить «рекорд» Шишковой, которую Тимати бросил всего через год после рождения дочки Алисы. Платить алименты — намного дешевле, чем содержать жену, которую Тимур то и не любит особо, что не раз подмечали поклонники и блогеры, вроде Лены Миро.

Для «Чёрной звезды» Решетова и Шишкова были не более, чем инкубаторами для вынашивания внуков, которых так хотела его мама Симона. Так что обнищавшего Тимати не будут останавливать чувства и он поступит самым рациональным образом - «выкинет на мороз» Анастасию сразу после родов.