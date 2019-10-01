Конец наступил. Вера Брежнева пытается быть похожей на любовницу Константина Меладзе

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Эрика Герцег – главная проблема, которая нарисовалась около года назад перед Верой Брежневой.

Вера Брежнева и Константин Меладзе в браке с 2015 года. За это время пара так и не обзавелась совместными детьми, а их отношения друг к другу стали называть «компанейскими». Все это потому, что Вера без продюсера и автора песен Меладзе – не представляет ровным счетом ничего и разойтись с Константином грозит певице закатом карьеры.

Уже на протяжении года отмечают критики, что Меладзе перестал писать Вере новые хиты, а его работа и жизнь протекает только рядом с участницей группы «Виагра» Эрикой, для которой он снимает клипы, пишет бомбовые треки и оплачивает поездки на отдых. Сплетницы российского шоу-бизнеса активно обсуждают, что Константин Меладзе верен себе, а не жене. Как оказалось, у 56-летнего продюсера роман с новой блондинкой из группы «Виагра». Эрика Герцег, которая безумно похожа на его нынешнюю жену и экс-участницу этого коллектива Веру Брежневу, сообщает канал «Только никому».

Герцег на 6 лет моложе и привлекательнее. Конечно, слухи о том, что в паре проблемы, ходили давно, когда Вера удалила все совместные фото из Instagram. Но потом были трогательные stories и тёплые интервью в журнал Voge и не только о семейной жизни с продюсером. А сейчас наблюдатели отмечают, что Брежнева пытается быть похожей на любовницу Константина Меладзе, а это значит, что в отношениях уже наступил конец.

Если обратить внимание, то Вера резко сменила стиль одежды от мешковатых свитеров и бабушкиных юбок до сексуальных и облегающих мини, стала часто фотографироваться в нижнем белье и полностью оголяться, как, впрочем, это делает и Эрика. Только вот многие обратили внимание: любая откровенная фотосессия Герцег и уже через неделю Вера публикует очень похожий образ в своей соцсети.

Между девушками, словно проходит негласное соревнование за право быть во внимании талантливого продюсера Константина Шотаевича, за право петь на сцене, за право быть успешнее и ярче. Многие сомневаются в настоящей любви и одной, и другой барышни к Меладзе. Очевидно, певицами движет карьерный рост и повышение статуса в обществе.