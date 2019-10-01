Экс-наркоманка Дана Борисова рассекретила тайну: «Бочкаревой  дадут 3 года»

Сегодня, 02:00

Знакомый из МВД по своей глупости выдал информацию о героине сериала «Счастливы вместе».

Экс-наркоманка Дана Борисова неожиданно разоткровенничалась с подписчиками в социальной сети Instagram.

Телеведущая, не стесняясь комментирует ситуацию с Натальей Бочкаревой: «Я вчера общалась из МВД с человеком, он сказал ей дадут 3 года условно, а может и вообще реальный срок, если будет МВД грозить судами».

С чего такая заинтересованность к жизни Бочкаревой? Не помнится, чтобы Дана когда-то интересовалась жизнью артистки. Видимо, Борисова решила рассекретить тайну, чтобы с неё наконец сняли клеймо наркоманки и забыли про её зависимость. Ведь Дане до сих пор припоминают её злачное прошлое и тыкают носом, как страдала ее дочь.

Не очень красиво по отношению к коллеге. Дана как никто понимает, какого сейчас Наталье. Она опозорена на всю страну. Возможно, отсутствие работы угнетало артистку, а когда ушёл супруг она и вовсе потерялась. По слухам муж ушёл именно из-за её проблем с запрещёнными препаратами. После его ухода она вообще потеряла контроль и превратилась в зависимую.

В Telegram-канале Baza появилось видео, как Бочкарева подъезжает к дому с кем-то общается по телефону, потом заходит в подъезд и быстро выходит. После данного видео ее поймали сотрудники полиции. Сегодня артистка опровергает, информацию о её задержании. Наталья утверждает, что на видео не она и грозит всем СМИ судом.