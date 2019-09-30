Не смогла скрыть слез: Лазарев расстался с Кудрявцевой из-за риска родить больного ребёнка?

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Телеведущая расстроилась, что у её дочери нет такого внимательного отца.

Сергей Лазарев поразил секретом на миллион всю страну. Как оказалось, певец на протяжении года скрывал рождение дочери Анны. Кудрявцева не смогла скрыть слез, она плакала от обиды, что бывший любимый человек не разглядел в ней мать своих детей. Телеведущая поделилась, что она хотела ребёнка, но Сергей не предпринимал серьёзных шагов. В 2012 году они расстались и через 2 года Лазарев принимает решение завести ребенка. Почему мужчина не разглядел в телеведущей потенциальную мать для будущих детей? Возможно, что Сергей побоялся рисковать из-за устоявшихся стереотипов, что у женщин после 40 большой риск родить больного ребёнка. Артист занимается благотворительностью и до рождения Никиты насмотрелся, как страдают больные дети.

Но телеведущая смогла родить и доказать бывшему, что возраст материнству не помеха. Лера родила от хоккеиста Игоря Макарова здоровую дочь Машу, с разницей с дочерью Сергея в месяц. Поведение телеведущей выдавало, что она в обиде на Лазарева. Когда он говорил о любви к своим детям, складывалось впечатление, что Кудрявцева сожалеет, что отцом ее дочери стал не Сергей. Ведь Игорь Макаров моложе Лазарева и, возможно, что не еще не осознает, что стал отцом. Певец более осознанно пошел к отцовству, Кудрявцева могла поставить перед фактом молодого мужа, чему сейчас и сама не рада.

Между Сергеем и Лерой осталось много недоговоренностей. Зрители почувствовали искру между парой. Лазарев в шутку предложил Лере сойтись. «А ты примешь меня с ребенком», — игриво уточнила Кудрявцева. Сергей ответил утвердительно, после чего улыбка с лица Кудрявцевой не сходила. Поклонники уверены, что если пара сойдётся, то из них выйдет прекрасная многодетная семья.