9 лет вместе! Сестра Фриске раскрыла свои «лесбийские» отношения

Сегодня, 19:00

«Моя девочка, люблю тебя!», - пишет Наталья, обращаясь к своей «подруге».

Сестра покойной певицы опубликовала в Instagram историю публикацию своей подруги Ольги, где девушки держатся за руки. Дама написала: «9 лет ты есть в моей жизни!!!! Люблю тебя». Наталья же ответила взаимностью на нежное признание своей приятельнице.

Эмоциональную окраску сообщениям добавляли романтичные смайлики «сердечки» и «поцелуйчики». Этими сообщениями сестра Фриске раскрыла свои «лесбийские» отношения, ведь через них чувствуется, как сильно девушки любят и дорожат друг другом. На фото даже видно, как они нежно целуются и дурачатся вместе.

К тому же, Наталья могла разочароваться в мужчинах после неудачного брака. Примечательно, что вышла замуж сестра Жанны как раз 9 лет назад, но из союз продлился всего один год. Возможно, мужчина изменил жене, чем разбил ей сердце.

Кто бы, что не говорил, но даже Жанну некоторые приписывали к ЛГБТ-сообществу. Певице приписывали долгий роман с участницей её шоу-балета Светой Кузиной. Потому нельзя отрицать, что посмотрев на свою старшую и успешную сестру Наталья пошла по её «розовым» стопам.