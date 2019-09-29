Захотелось подвинуть Кейт…В угоду Елизавете II Меган Маркл стала новой принцессой Дианой

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Жена принца Гарри не может найти подход к свекрови Леди Ди.

Многие вспомнят трагическую гибель 36-летней принцессы Дианы, матери принца Гарри и Уильяма. Автомобильная катастрофа унесла жизнь легендарной женщины и секс-символа, а еще она сделала королеву Елизавету II более придирчивой в выборе невесток. Леди Ди славилась своими неповторимыми образами в одежде, элегантными ювелирными украшениями и хорошими манерами. Елизавета хочет видеть перед собой невестку в образе Дианы, которую так сильно полюбила королева, но видит голливудскую актрису, которая только транжирит государственную казну.

Именно поэтому, сейчас супругу принца Гарри вынуждают обратиться за помощью к Кейт Миддлтон (жена брата Гарри), которая в отличии от Меган, нашла подход к королеве и доказала, что достойна входить в королевскую семью. Своим подружкам Меган призналась, что сомневается: а правильно ли она поступила, когда выходила замуж за принца и наследника британского престола?

Ведь она актриса и не готова жить по правилам и обычаям королевской семьи.

Больше всего Маркл расстраивает тот факт, что Елизавета называет ее расточительной в плане бюджета семьи, а также злостной нарушительницей королевского протокола. Во время королевский церемоний, Меган зачастую начинает смеяться или громко разговаривать, жевать жвачку – что сильно злит британскую королеву.

Кроме того, между двумя невестками тоже сложились непростые отношения. Они соперничают друг с другом во всем, начиная от одежды, заканчивая вниманием бабушки принцев. Меган не готова следовать рекомендациям Кейт - соблюдать этикет и правила поведения. Но ради того, чтобы угодить Елизавете Меган Маркл стала новой принцессой Дианой.

Она повторяет ее образы в одежде и даже жестикуляцию рук. Меган носит украшения матери своего мужа Дианы Спенсер и демонстрирует всем, что близка к королевскому престолу, но это далеко не так. Маркл не на шутку захотелось подвинуть Кейт, ведь она любимая невестка.

По информации зарубежной прессы, все ее «выпады» проходят лишь потому, что она до сих пор не заслужила привилегий со стороны семьи Елизаветы. Ее не зовут на светские мероприятия и не ждут за обеденным столом. Елизавета рада видеть лишь Кейт Миддлтон, а вот Марк стоит «костью в горле». Именно поэтому жена Гарри пытается показать себя прилежной ученицей и «ворует» образы безвременно ушедшей Леди Ди, которая долгое время была идеальной матерью, женой и невесткой.