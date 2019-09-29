Не смогла родить наследника или почему на самом деле Валерий Меладзе ушел от бывшей жены к Джанабаевой?

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Семью знаменитого певца разрушила страшная трагедия.

До Альбины Джанабаевой Валерий был женат на Ирине. Их союз считали одним из самых удачных в российском шоу-бизнесе. Однако паре пришлось пережить не только вероломное вторжение разлучницы, но и страшное горе, которое могло стать причиной такого исхода.

Совсем еще недавно Ирина раскрыла тайну, которую они на протяжении 26 лет хранили с Валерием. Оказалось, что у них должно было быть 4 ребенка. Их сын, умер после нескольких дней после родов. Но разбивает сердце Ирины не только факт смерти первенца, но и поведение Меладзе.

В момент, когда супруга Валерия находилась в роддоме и производила на свет его сына, он был на концерте. Около 10 дней Ирина никак не могла с ним связаться, он не брал трубку. И только в день, когда умер малыш он объявился, но вместо того, чтобы поддержать свою жену в момент такой трагедии он уехал вновь. Безусловно, такое события не могло не повлиять на отношения в семье.

А потом по достаточно странной случайности сына ему родила Джанабаева, к которой он и ушел от жены. Связь этих событий может быть не случайной. Если учесть национальность Меладзе, а он, между прочим, грузин, именно сыновья у них считаются продолжателями рода и семейных традиций, и родить мальчика является одной из главных задач мужчин. Вероятно, и Валерий всегда мечтал о сыне. Но Ирина так и не смогла дать ему наследника, она рожала одних только девочек, а вот Джанабаева подарит Меладзе аж двух сыновей. С этой точки зрения исход логичен.

Но, как сказала Ирина, она уверена, что все вернется разлучнице и все равно, рано или поздно ей придется заплатить. Если уже не пришлось.