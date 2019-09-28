Жанна, прости! Шепелев свел в могилу Фриске ради наследства?

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Худшие клиники, отсутствие заботы и тотальная экономия на благоверной – все это, по словам родителей певицы, получила исполнительница от Дмитрия в ответ на трепетные чувства.

Прошло четыре года с тех пор, как не стало народной любимицы Жанны Фриске. Но и до сей поры осталось много вопросов по поводу ее трагичного ухода. Особенно это касается последнего ее возлюбленного Дмитрия Шепелева.

Дело в том, что в каждом своем интервью он упоминает о том, как же он любил Жанну и как старался облегчить ей жизнь перед самым уходом, но из показаний приближенных к семье Жанны и ее родителей ясно одно: Шепелев делал все не для того, чтобы спасти Фриске, а для того, чтобы как можно ближе подобраться к ее имуществу.

Самой Жанне и ее семье неустанно твердили: «Очнитесь! Ему нужны только деньги!», но певица слепо верила возлюбленному и не сомневалась в нем до последнего.

По заверениям родителей Фриске, трудно было не заметить, что, когда Жанна заболела, отношение Дмитрия к ней изменилось в корне. А мать девушки отметила, что услышала один из разговоров Дмитрия, в котором он называл Жанну толстой и никому не нужной.

Когда Жанне стало хуже, Дмитрий стал подсовывать ей какие-то бумаги на подписание, а сама исполнительница, пока была в сознании и понимала, к чему ведет Шепелев, буквально умоляла родителей следить за действиями благоверного. Видимо еще тогда она почувствовала неладное и усомнилась в его намерениях.

Шепелев возил Жанну по худшим клиникам, оставляя ее на попечение матери в худших гостиницах города, в то время как сам он останавливался в 5-звездочных отелях, обо всем этом рассказывал отец погибшей звезды. Получается, Дмитрий, собственными руками буквально в могилу свел Фриске.

А когда Дмитрий понял, что долго Жанна не протянет, он и вовсе пришел к ней и решил сделать ей предложение, дабы узаконить их отношения. Более, чем очевидно то, что таким образом он хотел стать правопреемником первой очереди, чтобы никто не смог помешать ему получить наследство Фриске. Но его план потерпел «крах» и он решил оградить Платона от родителей супруги, ведь после смерти благоверной именно Платоша стал главным наследником.

А совсем недавно сам Дмитрий и вовсе заявил о том, что сын мешает его личной жизни и совсем не дает ему шанса на отношения с другими дамами. С такими словами он бросил сына на двое суток и укатил с новой возлюбленной в театр.

Исходя из вышесказанного, сам собой напрашивается вывод: для Дмитрия Шепелева Жанна стала всего лишь билетом в счастливую жизнь, а о светлых чувствах с его стороны не может быть и речи. Так же, как и велика вероятность того, что ребенок ему нужен только для того, чтобы владеть наследством Жанны, а иначе он давно бы его сбросил на попечение родителей погибшей. И тихое «прости», сказанное на могилке Жанны тут вовсе не поможет.