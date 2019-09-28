Не могут повлиять ни дети, ни жена…Михаил Ефремов превратился из заслуженного артиста в агрессивного алкоголика

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55-летний актер театра и кино не может справиться со своей зависимостью и на это есть свои причины.

Заслуженный артист России, актер, режиссер, телеведущий и отец шестерых детей Михаил Ефремов превратился в агрессивного алкоголика. Уже на протяжении года страна наблюдает за тем, как талантливый человек «разлагает» свою личность, а из молодого мужчины – актер превращается в настоящего старика. Михаил многодетный отец, младшему сыну сейчас всего 9 лет, а Ефремов уже возложил всю ответственность и обязанности по воспитанию детей на свою супругу Софью Кругликову и старшего сына Никиту Ефремова. Больша часть семьи, похоже, от него отвернулась. В начале 2018 года актер был замечен в таком виде, который называется «лыко не вяжет» прямо на сцене театра в Самаре. Зрители стали возмущаться, а заслуженный артист стал матом покрывать всех тех, кто ему перечил. Затем Ефремова попытались снять пьяного с самолета, где он оскорблял и пытался избить обслуживающий персонал авиакомпании.

А недавно он записал видео в нетрезвом виде, где уже через неделю после взятия под стражу Павла Устинова просит отпустить митингующего за правое дело по его приказу. Наблюдатели назвали это «отходняком от недельного запоя», ну а сам актер после стольких инцидентов ни разу не извинился. Сейчас карьера Ефремова находится под угрозой из-за его зависимости. В 2020 году должен выйти фантазийный фильм «Конек-горбунок», где Михаил сыграет царя. Это одна из главных ролей в этом фильме. Но сейчас премьера фильма откладывается на неопределенный срок из-за того, что царь срывает весь съемочный процесс, сообщает Instagram-группа по разоблачению звезд Millionere.

Явка в нетрезвом виде и постоянные капельницы, возможно, вот что сейчас мешает фильму выйти на экран. Сейчас на его состояние не могут повлиять ни врачи, ни дети, ни жена. К сожалению, Михаил Ефремов превратился из заслуженного артиста в агрессивного алкоголика. Многие связывают его состояние с потерей востребованности Михаила у режиссеров, упадке популярности среди звезд шоу-бизнеса и отсутствие перспективы, как у актера.

Даже Никита Ефремов из-за выходок своего отца не спешит налаживать с ним общение. Из-за позора Никита поспешил уехать «за бугор» и постараться там построить карьеру актера.