Не смогла простить «загубленную» внучку или почему мать Высоцкой не общается с ней?

Сегодня, 19:00

Светлана вообще не появляется блоге дочери, в котором та делится практически всеми моментами своей жизни.

По утверждениям Юлии Высоцкой, одним из самых близких людей в ее жизни является ее мама – Светлана Высоцкая. Если следить за жизнью актрисы в Instagram, то можно без труда заметить, что места для матери в нем не находится. Юлия ежедневно публикует различные фото с алкоголем, едой, природой или мужем, путешествуя и отдыхая. Складывается впечатление, что она совершенно не общается со своей престарелой матерью. Что же послужило причиной такого откровенного отдаления родных людей? Почему Светлана не общается с Юлией?

Вполне возможно, что женщина не может простить семье горе, которое произошло в 2013-м году. За рулем автомобиля находится муж Высоцкой – Андрей Кончаловский, которого большинство людей винит в страшной автомобильной аварии. Неужели Светлана до сих пор не может простить дочери и зятю «загубленную внучку»? Это кажется вполне реальным, ведь нередко внуки воспринимаются ближе, чем родные дети…

Светлана Высоцкая проживает в Новочеркасске, а переезжать в Москву наотрез отказывается. Остается только строить догадки о ее нежелании жить с дочерью в одном городе.