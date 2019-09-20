Тот случай, когда любишь Алексееву, но больше подходит Орлова

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Звезда сериала «Ольга» - Филипп Ершов встал перед трудным выбором в жизни.

18 ноября 2019 года стартует 4-й сезон сериала «Ольга», который является самым популярным сериалом на телеканале ТНТ. Зрителям настолько полюбились герои «Ольги», что они никак не могут отдать предпочтение кому-то одному. Свой круг поклонников появился и у «Пушкина» (Филипп Ершов), который является другом зятя главной героини. Стоит отметить, что в жизни Филипп очень похож на своего героя «Пушкина». Он такой же добрый весельчак и в тоже время скромняга. Филиппу 26 лет, жены и детей нет, да и некогда ему заниматься личной жизнью – он всегда на съёмках. А как это часто бывает, при таком напряженном графике случаются служебные романы. Недавно, его избранница по сериалу актриса Алина Алексеева намекнула на любовные отношения с Ершовым. Девушка выставила совместную фотографию и написала «Люблюнемогу». Подписчики поняли это буквально и решили убедиться в происходящем. Одна из подписчиц задала вопрос: «А вы в реальной жизни встречаетесь?», на что актриса отправила розовое сердце. Да и Филипп не отстает, актёр часто выставляет совместные фото с Алиной, а на вопросы о любовных отношениях просто отмалчивается, тем самым даёт повод для догадок. Но это тот случай, когда любишь Алину Алексееву, а больше подходит Ольга Орлова. Вы спросите почему? Да потому, что у молодого Филиппа и опытной ведущей «Дом-2» общие интересы: они безумно любят животных. Орлова и Ершов являются зоозащитниками.

Ольга часто помогает приютам и бездомным животным, публикует посты с просьбой о помощи и призывает людей к заботе о братьях наших меньших. А Филипп даже стал членом благотворительного фонда «Я свободен», парень часто участвует в помощи «хвостатым». Правда, разница в возрасте 15 лет, ну разве это проблема? Они также похожи по характеру, оба любят домашнюю обстановку и уют. Только вот ходят два одиноких сердца и никак не могут найти друг-друга, чтобы в зимние вечера сидеть, обнявшись у камина в окружении «мохнатых хвостиков».